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الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير الحلبي للمرة الـ 165

الأحد 15 أغسطس 2021 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير الحلبي للمرة الـ 165



غزة /سما/

أقرت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الأسير محمد الحلبي "42 عامًا" من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وهي المحاكمة الـ 165 منذ اعتقاله عام 2016.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيانٍ صحفي: "إنّ محاكم الاحتلال أجلت محاكمة الأسير محمد الحلبي من مخيّم جباليا شمال قطاع غزّة إلى الثاني من سبتمبر القادم".

وأوضحت أنّ الأسير الحلبي يقبع بمعتقل "ريمون" بظروفٍ قاسية، ويعاني من آلام شديدة في الرأس وفقدان القدرة على السمع، وذلك بسبب التحقيق القاسي والتعذيب الجسدي الذي تعرض له والذي استمر لمدة 52 يومًا، وحالته الصحية تزداد سوءًا نتاجًا للإهمال الذي يتعرض له من قبل إدارة معتقلات الاحتلال.

#محكمة الاحتلال #الاسير محمد الحلبي

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