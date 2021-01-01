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مصر: استئناف العمل في معبر رفح عقب انتهاء العطلة الرسمية والأسبوعية

الأحد 15 أغسطس 2021 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: استئناف العمل في معبر رفح عقب انتهاء العطلة الرسمية والأسبوعية



القاهرة /سما/

أعلنت جمهورية مصر العربية، ظهر يوم الأحد، عن استئناف تشغيل معبر رفح البرى، استثنائيًا من الجانبين، عقب انتهاء العطلة الرسمية والأسبوعية.

وأوضحت وكالة الأنباء المصرية، أنّ تشغيل المعبر يأتي "وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية للتيسير على الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة".

ونقلت الوكالة عن الجهات المسؤولة في المعبر إعلانها استئناف تشغيل المعبر، مع تواجد الأطقم الادارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

#مصر #معبر رفح

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