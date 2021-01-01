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المعهد الأزهري بغزة يُعلن أسماء أوائل الثانوية العامة بفرعي الأدبي والعلمي

الأحد 15 أغسطس 2021 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعهد الأزهري بغزة يُعلن أسماء أوائل الثانوية العامة بفرعي الأدبي والعلمي



غزة /سما/

أعلن المعهد الأزهري الشريف في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنّ نسبة النجاح في الثانوية العامة الأزهرية في قطاع غزة بلغت 66.21% للفرع الأدبي و 84.51% للفرع العلمي، فيما بلغت نسبة النجاح العامة 73.4%.

ونشر المعهد الأزهري، أسماء أوائل المعاهد الأزهرية في فلسطين - قطاع غزة، وجاءت كالأتي:

الفرع الأدبي: الأول/ ألاء لؤي رشدي خلف 93.39% الثاني/ سمير بسام حمدي خضير 91.53% الثالث/ نغم ياسر جبر طوطح 90.85% الرابع/ أميمة خليل فاروق الحايك 89.83% الخامس/ انشراح الصغرى إبراهيم إسماعيل 89.66%.

الفرع العلمي: الأول/ ماريا رائد يوسف عبد الرازق 96% الثاني/ مصطفى أحمد سعيد قزاعر 95.85% الثالث/ فايق ماهر فايق الغرة 94.15% الرابع/ ألاء خضر حسن ياغي 93.38% الخامس/ تحرير عطا الله اسماعيل عزام 92.62%

#المعهد الأزهري #قطاع غزة #نتائج الثانوية العامة

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