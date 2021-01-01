  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

افتتاح بطولة دوري كرة السلة للكراسي المتحركة للموسم الخامس

الأحد 15 أغسطس 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح بطولة دوري كرة السلة للكراسي المتحركة للموسم الخامس



غزة /سما/

افتتحت في صالة الشهيد سعد صايل، فعاليات بطولة دوري كرة السلة للكراسي المتحركة ( الموسم الخامس) ، صباح اليوم الاثنين ، بحضور كامل أبو الحسن رئيس اللجنة البارالمبية وأعضاء اللجنة البارالمبية الدكتور هاني مطر وماهر البواب وعيد شقورة ، والأستاذ أحمد موسى مدير برنامج التأهيل الجسدي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، واللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية ومندوبين الأندية المشاركة ولفيف من وسائل الاعلام .

وتقام بطولة دوري كرة السلة للكراسي المتحركة ، للموسم الخامس ، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالشراكة مع اللجنة البارالمبية الفلسطينية ، وتنفيذ لجنة كرة السلة للكراسي المتحركة .

وأبدى كامل أبو الحسن رئيس اللجنة البارالمبية تقديره لجهود الاندية واتحاد كرة السلة للكراسي المتحركة على جهودهم في تنظيم البطولات وتوفير البيئة المناسبة لتطوير اللعبة ، كما شكر أبو الحسن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر على رعايتها للدوري والمساهمة في دعم ألعاب ذوي الإعاقة.

ويشارك في الدوري  5أندية ذكور وهي السلام والجزيرة وجمعية الهلال الأحمر وجمعية دير البلح للتأهيل  وجمعية الأصدقاء وفي حين تضم فرق السيدات 4 أندية وهم السلام والجزيرة والفارسات وجمعية الهلال الأحمر .

وقدم الأستاذ أحمد موسى مدير برنامج التأهيل الجسدي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، التهنئة والتبريك إلى الاسرة الرياضية والإعلامية بشكل خاص واسرة الإرادة والتحدي وهم الأشخاص ذوى الاعاقة بمناسبة انطلاق موسم دوري كرة السلة الخامس للكراسي المتحركة .

وشكر موسى اللجنة البارالمبية ممثلة برئيسها الأستاذ كامل أبو الحسن، على دعمها للبطولة، مثمنا دور الفرق المشاركة من الذكور والسيدات. 

وأشاد الدكتور هاني مطر مسئول ملف كرة السلة للكراسي المتحركة في اللجنة البارالمبية بمستوى الفرق المشاركة بالبطولة، وبالمنافسة القوية خصوصاً بين الفرق التي شاركت في اليوم الافتتاحي، مؤكداً ضرورة الاستمرار بهذه الروح التنافسية العالية، مع المحافظة على الروح الرياضية الجميلة بين لاعبي الأندية، مشيراً إلى أهمية مسابقة الدوري في اكتشاف أهم المواهب القادرة على ارتداء قميص منتخب فلسطين لكرة السلة على الكراسي المتحركة من أجل الوصول إلى منتخب قادر على المنافسة في أهم المحافل الإقليمية أو الدولية.

وفي مباراة الافتتاح للذكور، فاز فريق نادي السلام على فريق نادي الجزيرة بنتيجة 39-22، وبرز من الجزيرة شادي ظهير وسجل 12 نقطة ومن نادي السلام النجمين على جبريل سجل 10 نقاط وحسام القلازين سجل 14 نقطة , فيما فاز في مباراة السيدات فريق السلام على جمعية الهلال  4- صفر  اوفي المباراة الثالثة للقاءات اليوم الأول ذكور حقق فريق جمعية الهلال الأحمر فوزاً منطقيا على فريق جمعية دير البلح للتأهيل بنتيجة 37 مقابل10 في أجواء متميزة .

وبحسب تعليمات البطولة، فإن الفائز يحصل على نقطتين والخاسر على نقطة واحدة، وسيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بطلا للبطولة.
ادار اللقاءات تحكيمياً : تامر قشطة ومحمد العالول وأحمد القاضي وأحمد زعرب ولجنة مسابقات غالب الزاملي وتصنيف شاهين شاهين .

#بطولة دوري كرة السلة للكراسي

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة تجري تعديلا وزاريا نهاية الأسبوع .. و الكشف عن اسم وزير الداخلية

هذا هو زعيم طالبان .. وهذا ما يريده

اكرم عطا الله يكتب عن قصة المرأة ومنتجعات غزة ..

البزم بتحدث عن اجراءات مواجهة كورونا و"الفيديو الفاضح" ومروجي الشائعات بغزة

"ديلي ميل" تزعم: اختبار DNA يثبت أن إلهان عمر تزوجت شقيقها لتجاوز قواعد الهجرة الأمريكية

الرامة: مقتل مساعد وزير التعليم الاسرائيلي "ساهر إسماعيل" في جريمة إطلاق نار

20 قتيلاً وأكثر من 7 جرحى جراء انفجار خزان وقود في عكار شمالي لبنان (فيديو)

الأخبار الرئيسية

حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات: الوضع في غزة يتجه نحو تصعيد تدريجي أكثر منه إلى الهدوء

المهلة تنهي مساء غد.. مصدر يحذر اسرائيل: "الأصابع على الزناد والكرة في ملعب الوسطاء والاحتلال"

عورتاني

افتتاح العام الدراسي غدًا وفق اشتراطات صحية.. لن يسمح بدخول الكوادر التعليمية دون تطعيم

كوخافي

عضو كنيست: يجب الاعتراف بأن خطة كوخافي لخلق الردع والحسم مع غزة لم تتحقق

p

طائرتان أردنيتان تحطّان في رام الله لنقل الرئيس عباس الى عمّان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية