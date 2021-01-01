افتتاح بطولة دوري كرة السلة للكراسي المتحركة للموسم الخامس

غزة /سما/

افتتحت في صالة الشهيد سعد صايل، فعاليات بطولة دوري كرة السلة للكراسي المتحركة ( الموسم الخامس) ، صباح اليوم الاثنين ، بحضور كامل أبو الحسن رئيس اللجنة البارالمبية وأعضاء اللجنة البارالمبية الدكتور هاني مطر وماهر البواب وعيد شقورة ، والأستاذ أحمد موسى مدير برنامج التأهيل الجسدي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، واللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية ومندوبين الأندية المشاركة ولفيف من وسائل الاعلام .

وتقام بطولة دوري كرة السلة للكراسي المتحركة ، للموسم الخامس ، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالشراكة مع اللجنة البارالمبية الفلسطينية ، وتنفيذ لجنة كرة السلة للكراسي المتحركة .

وأبدى كامل أبو الحسن رئيس اللجنة البارالمبية تقديره لجهود الاندية واتحاد كرة السلة للكراسي المتحركة على جهودهم في تنظيم البطولات وتوفير البيئة المناسبة لتطوير اللعبة ، كما شكر أبو الحسن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر على رعايتها للدوري والمساهمة في دعم ألعاب ذوي الإعاقة.

ويشارك في الدوري 5أندية ذكور وهي السلام والجزيرة وجمعية الهلال الأحمر وجمعية دير البلح للتأهيل وجمعية الأصدقاء وفي حين تضم فرق السيدات 4 أندية وهم السلام والجزيرة والفارسات وجمعية الهلال الأحمر .

وقدم الأستاذ أحمد موسى مدير برنامج التأهيل الجسدي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، التهنئة والتبريك إلى الاسرة الرياضية والإعلامية بشكل خاص واسرة الإرادة والتحدي وهم الأشخاص ذوى الاعاقة بمناسبة انطلاق موسم دوري كرة السلة الخامس للكراسي المتحركة .

وشكر موسى اللجنة البارالمبية ممثلة برئيسها الأستاذ كامل أبو الحسن، على دعمها للبطولة، مثمنا دور الفرق المشاركة من الذكور والسيدات.

وأشاد الدكتور هاني مطر مسئول ملف كرة السلة للكراسي المتحركة في اللجنة البارالمبية بمستوى الفرق المشاركة بالبطولة، وبالمنافسة القوية خصوصاً بين الفرق التي شاركت في اليوم الافتتاحي، مؤكداً ضرورة الاستمرار بهذه الروح التنافسية العالية، مع المحافظة على الروح الرياضية الجميلة بين لاعبي الأندية، مشيراً إلى أهمية مسابقة الدوري في اكتشاف أهم المواهب القادرة على ارتداء قميص منتخب فلسطين لكرة السلة على الكراسي المتحركة من أجل الوصول إلى منتخب قادر على المنافسة في أهم المحافل الإقليمية أو الدولية.

وفي مباراة الافتتاح للذكور، فاز فريق نادي السلام على فريق نادي الجزيرة بنتيجة 39-22، وبرز من الجزيرة شادي ظهير وسجل 12 نقطة ومن نادي السلام النجمين على جبريل سجل 10 نقاط وحسام القلازين سجل 14 نقطة , فيما فاز في مباراة السيدات فريق السلام على جمعية الهلال 4- صفر اوفي المباراة الثالثة للقاءات اليوم الأول ذكور حقق فريق جمعية الهلال الأحمر فوزاً منطقيا على فريق جمعية دير البلح للتأهيل بنتيجة 37 مقابل10 في أجواء متميزة .

وبحسب تعليمات البطولة، فإن الفائز يحصل على نقطتين والخاسر على نقطة واحدة، وسيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بطلا للبطولة.

ادار اللقاءات تحكيمياً : تامر قشطة ومحمد العالول وأحمد القاضي وأحمد زعرب ولجنة مسابقات غالب الزاملي وتصنيف شاهين شاهين .