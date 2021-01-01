كورونا المجتمع العربي: 1,907 إصابة في أسبوع وإجمالي الوفيات 1,100

القدس المحتلة /سما/

يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، بلغ لغاية اليوم الأحد، 136,455، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 937,323. وبهذا بلغت نسبة الإصابات في البلدات العربية من إجمالي عدد الإصابات في البلاد 14.7%.

وسجلت المدن والقرى العربية خلال عطلة نهاية الأسبوع 534 إصابة جديدة، وارتفع عدد الإصابات في الأيام السبعة الماضية إلى 1,907.

وسجلت الناصرة 194 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، وبهذا ارتفع عدد الحالات النشطة في الناصرة إلى 260 حالة، في حين تم تسجيل 91 إصابة في الطيرة، و81 إصابة في المغار، وكذلك 77 في جديدة المكر، و76 في شفاعمرو، و74 في عرابة، و73 في سخنين، و70 في الطيبة، و56 في كفر قرع، و53 في أم الفحم، و52 في جت المثلث، و44 في باقة الغربية، و42 في بيت جن، و40 إصابة في رهط.

وبلغ إجمالي عدد الفحوصات خلال الأسبوع الماضي في البلدات العربية 49,460، وفي المقابل بلغ عدد الفحوصات في البلاد ما يقارب 750 ألف، وبهذا بلغت نسبة الفحوصات في البلدات العربية 6.6% من إجمالي عدد الفحوصات في البلاد، فيما بلغت نسبة الفحوصات الموجبة في البلدات العربية 3.8% مقارنة بـ4.9% في المعدل العام بالبلاد.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلدات العربية إلى 1,100 حالة وفاة مع تسجيل 9 وفيات في الأيام العشرة الماضية، وبهذا بلغ عدد حالات الوفاة في البلاد 6,639 لتشكل نسبة الوفيات في البلدات العربية 16.5% من إجمالي عدد الوفيات في البلاد.

واستمر الارتفاع في عدد الحالات الخطرة بين المواطنين في البلدات العربية ويبلغ 41 حالة، بينها 9 حالات تحت أجهزة التنفس الاصطناعي و32 حالة تعرف بحالات خطرة. وفي المقابل بلغ إجمالي الحالات الخاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي 84 حالة في البلاد، أي ما نسبته 10.7% من إجمالي الحالات من سكان البلدات العربية.

وبلغ عدد غير المطعمين وممن يسمح لهم التطعيم في المجتمع العربي 398,630 من مجمل 1.3 مليون شخص في البلاد.

وبلغت نسبة التطعيم في المجتمع العربي في الفئة العمرية 12 -15 نحو 14% للوجبة الأولى، في حين بلغت تلك النسبة للوجبة الثانية 8%، مقارنة بالمجتمع الإسرائيلي الذي بلغت النسبة فيه 49% للأولى و38% للثانية.

وفيما يتعلق بالفئة العمرية 16-18 سنة، فقد بلغت النسبة في المجتمع العربي 51% للأولى و44% للثانية، ومقارنة بالمجتمع الإسرائيلي فقد بلغت النسبة 76% للأولى و70% للثانية. أما بخصوص فئة 60 عاما فما فوق فقد بلغت نسبة التطعيم في المجمع العربي للوجبة الأولى 82% و76% للثانية، وفي المقابل 96% للأولى و92% للثانية في المجتمع الإسرائيلي. وبخصوص الوجبة الثالثة للفئة العمرية 60 سنة فأكثر، بلغت النسبة 36% في المجتمع العربي مقابل 65% في المجتمع الإسرائيلي، وبقي ما يقارب 65 ألف شخص دون أن يتلقوا الجرعة الثالثة في المجتمع العربي.