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ضبط مركبة بداخلها مبلغ مالي وقطعة مصاغ ذهبي بعد سرقتها في جنين

الأحد 15 أغسطس 2021 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط مركبة بداخلها مبلغ مالي وقطعة مصاغ ذهبي بعد سرقتها في جنين



جنين /سما/

تمكنت الشرطة في جنين من ضبط مركبة تم سرقتها اليوم، في محافظة جنين وإعادتها لصاحبتها .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن قوة من مركز شرطة عرابة في شرطة المحافظة تمكنت من ضبط المركبة بعد قيام مواطنة من سكان الداخل الفلسطيني بتقديم شكوى حول قيام مجهول بسرقتها، وعلى الفور تم تعميم مواصفات المركبة على كافة مرتبات شرطة المحافظة وتمكن أحد الضباط المجازين من معرفة مكان تواجدها والإبلاغ عنها .

وأفادت ، بأنه تم ضبط المركبة وضبط مبلغ مالي وقطعتين من المصاغ الذهبي والفضة وأوراق بنكية كانت بداخلها.

وأكدت الشرطة بأنه تم تسليم المركبة لصاحبتها حسب الأصول والقانون

#الشرطة الفلسطينية #جنين

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