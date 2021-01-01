القبض على شخص أطلق النار واصاب آخر في إحدى المناسبات في جنين

جنين /سما/

قبضت الشرطة على شخص قام بإطلاق النار في إحدى المناسبات مما أدى إلى إصابة شخص في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول قيام شخص بإطلاق النار في إحدى المناسبات وإصابته لشخص جراء ذلك .

على الفور تحركت قوة من مركز شرطة يعبد في شرطة المحافظة إلى المكان وبالتنسيق والمتابعة مع فرع المباحث العامة تم القبض على المشتبه به بإطلاق النار.

وأكدت الشرطة، أنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.