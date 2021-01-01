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رسخت ثلاث حقائق.. هنية: ما يجري في بيتا يؤكد بأن سيف القدس الذي أشهرته غزة لم يغمد

الأحد 15 أغسطس 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسخت ثلاث حقائق.. هنية: ما يجري في بيتا يؤكد بأن سيف القدس الذي أشهرته غزة لم يغمد



غزة /سما/

 أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الأحد "أن ما يجري في بيتا يؤكد بأن سيف القدس الذي أشهرته غزة لم يغمد وأن فصول المواجهة مع المحتلين تتواصل ولن تتوقف إلا بتحقيق الحرية والعودة".

وقال في تصريح صحفي :"بعد مرور مائة يوم على انتفاضة أهلنا في بيتا، فإنني أوجه تحية فخر واعتزاز وعهد ووفاء لحراس الجبل والسواعد الرامية التي تدافع عن الأرض، وتتصدى لغول الاستيطان المتوحش، وتبرهن باسم شعبنا كله على التمسك بالحقوق والتضحية في سبيلها:"

وشدد على أن هذه الملحمة البطولية خلال المائة يوم الأولى رسخت ثلاث حقائق تعكس كلها الوعي الوطني في مواجهة المحتل ومشاريع الاستيطان، أولها قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في المقاومة الشعبية وتطويرها وابتكار الوسائل وحيويتها.

وتابع، أما الحقيقة الثانية تلك الوحدة الميدانية التي انصهرت فيها كل الألوان والمكونات في مسيرة مباركة متصاعدة، بما يؤكد أن المقاومة توحدنا، فيما الثالثة أن بيتا أضحت رمزًا لتمسك شعبنا بوطنه، ورفضه لمشاريع التسوية أو الاعتراف بالمحتل، أو الخضوع لمشاريع تصفية قضيته.

ودعا هنية أهالي الضفة إلى الالتفاف حول بيتا وأهلها، وحول كل بؤر المواجهة لتتحول كل محاور المستوطنات في الضفة إلى مواجهات شعبية بوسائل بيتا والإرباك الليلي، وتوسيع هذا الشكل من المقاومة الشعبية الباسلة.

#اسماعيل هنية #معركة سيف القدس #بلدة بيتا

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