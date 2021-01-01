  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد تحذر من الوصول إلى طريق مسدود: التسهيلات لا تلبي مطالب شعبنا..!

الأحد 15 أغسطس 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد تحذر من الوصول إلى طريق مسدود: التسهيلات لا تلبي مطالب شعبنا..!



غزة /سما/

قال طارق سلمي المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد، إن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك التي فرضتها معركة سيف القدس ولن تسمح باستمرار سياسة المماطلة والمراوغة وعدم إعادة الاعمار وتشديد الحصار على القطاع والذي يتحمل مسؤولياته الكاملة هو الاحتلال.

وحول التسهيلات الاسرائيلية المرتبطة بالمعابر أكد سلمي في تصريح صحفي، أنه "حتى اللحظة هذه التسهيلات لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني هناك حصار ما زال يفرض على القطاع، ولن تسمح المقاومة باستمرار هذا الحصار، الذي يعد جريمة إنسانية ضد الأطفال والمدنيين وضد عملية التنمية في القطاع وعليه نطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم اتجاه الجرائم التي تمارس اتجاه الشعب الفلسطيني."

وتابع, حتى اللحظة هناك مشاورات على أعلى مستوى للفصائل لإجبار الاحتلال على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية, مضيا "اذا وصلنا إلى طريق مسدود سنكون أمام مواجهة مع الاحتلال سنقاتل ونحارب حتى نتنزع الحقوق التي تم الاتفاق عليها مع الاحتلال برعاية مصرية".

#الجهاد الاسلامي #طارق سلمي #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

هذا هو زعيم طالبان .. وهذا ما يريده

اكرم عطا الله يكتب عن قصة المرأة ومنتجعات غزة ..

إعلام إسرائيلي يكشف عن أهم وأخطر شخصيتين في الجيش الإيراني..!

"ديلي ميل" تزعم: اختبار DNA يثبت أن إلهان عمر تزوجت شقيقها لتجاوز قواعد الهجرة الأمريكية

الرامة: مقتل مساعد وزير التعليم الاسرائيلي "ساهر إسماعيل" في جريمة إطلاق نار

الرئيس البولندي يوقع قانوناً بشأن أملاك اليهود في حقبة الحرب العالمية الثانية

20 قتيلاً وأكثر من 7 جرحى جراء انفجار خزان وقود في عكار شمالي لبنان (فيديو)

الأخبار الرئيسية

عورتاني

افتتاح العام الدراسي غدًا وفق اشتراطات صحية.. لن يسمح بدخول الكوادر التعليمية دون تطعيم

كوخافي

عضو كنيست: يجب الاعتراف بأن خطة كوخافي لخلق الردع والحسم مع غزة لم تتحقق

p

طائرتان أردنيتان تحطّان في رام الله لنقل الرئيس عباس الى عمّان

البزم بتحدث عن اجراءات مواجهة كورونا و"الفيديو الفاضح" ومروجي الشائعات بغزة

أونروا و تعليم غزة تعلنان آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد غداً الإثنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية