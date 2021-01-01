الجهاد تحذر من الوصول إلى طريق مسدود: التسهيلات لا تلبي مطالب شعبنا..!

غزة /سما/

قال طارق سلمي المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد، إن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك التي فرضتها معركة سيف القدس ولن تسمح باستمرار سياسة المماطلة والمراوغة وعدم إعادة الاعمار وتشديد الحصار على القطاع والذي يتحمل مسؤولياته الكاملة هو الاحتلال.

وحول التسهيلات الاسرائيلية المرتبطة بالمعابر أكد سلمي في تصريح صحفي، أنه "حتى اللحظة هذه التسهيلات لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني هناك حصار ما زال يفرض على القطاع، ولن تسمح المقاومة باستمرار هذا الحصار، الذي يعد جريمة إنسانية ضد الأطفال والمدنيين وضد عملية التنمية في القطاع وعليه نطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم اتجاه الجرائم التي تمارس اتجاه الشعب الفلسطيني."

وتابع, حتى اللحظة هناك مشاورات على أعلى مستوى للفصائل لإجبار الاحتلال على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية, مضيا "اذا وصلنا إلى طريق مسدود سنكون أمام مواجهة مع الاحتلال سنقاتل ونحارب حتى نتنزع الحقوق التي تم الاتفاق عليها مع الاحتلال برعاية مصرية".