أبو شحادة: بولندا لم تسرق الممتلكات الفلسطينية كما إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

علق عضو الكنيست سامي أبو شحادة من القائمة المشتركة على الأزمة مع بولندا على خلفية إقرار القانون البولندي الذي يمنع اليهود الناجين من "المحرقة" من الحصول على تعويض عن أملاكهم التي فقدوها خلال الحرب العالمية الثانية.



وقال أبو شحادة وفق القناة 7 العبرية: "على إسرائيل أن تشكر بولندا على أنها لم تتصرف كما فعلت في سرقة الممتلكات الفلسطينية".



وأضاف: "أقترح أن تكون إسرائيل نموذجًا يحتذى به لبولندا وأن أؤيد القانون الذي قدمته بشأن إعادة الممتلكات الفلسطينية التي سرقتها إسرائيل في" أكبر عملية سطو مسلح " فن القرن العشرين عام 1948".