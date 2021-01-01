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الاتصالات الإسرائيلية تعتزم إلزام الشركات بتوفير الحماية ضد أي هجمات

الأحد 15 أغسطس 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتصالات الإسرائيلية تعتزم إلزام الشركات بتوفير الحماية ضد أي هجمات



القدس المحتلة /سما/

قال "واللا" العبري، اليوم الأحد، إن وزارة الاتصالات الإسرائيلية تعتزم إلزام شركات الاتصالات بتوفير الحماية ضد الهجمات الإلكترونية المعادية.
 
وأضاف الموقع العبري، أن الاتصالات الإسرائيلية اتخذت هذا القرار على خلفية التهديدات المتكررة من الدول المعادية.
 
وفي وقت سابق، قال وزير الاتصالات، يوعاز هاندل: إن "الهجمات الإلكترونية على إسرائيل أمر واقع وتهديد استراتيجي، وهناك جهات مختلفة، بما في ذلك الجهات الحكومية، تحدد البنية التحتية للاتصالات كهدف مفضل، ويمكن أن يتسبب الهجوم الناجح في اضطرابات كبيرة وضرر.
 
وأضاف هاندل، "كجزء من استعدادات إسرائيل، بالتنسيق مع النظام السيبراني والنظام الأمني​، نخرج إلى جلسة استماع بشأن تنظيم الحماية من الهجمات في شركات الاتصالات".

#الاتصالات الاسرائيلية #هجمات سايبر #اسرائيل

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