الزراعة: المساحات المزروعة بالمانجا تلبي فقط10% من حاجة القطاع

غزة /سما/

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية، إن انتاج قطاع غزة من محصول "المانجا" المحلية يقدر بــ 450 طن سنوياً.

وتعتبر الكمية المُنتجة أقل بكثير من المستهلكة، حيث أن الكميات التي يستوردها القطاع من فاكهة المانجا تفوق(5000) طن حسب احصائيات الوزارة الرسمية ،مشيرة إلى أن هناك فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، وأن المحصول لا زال ضمن مساحات لا تغطي سوى 10% من احتياجات القطاع

وأوضحت الزراعة إلى أن هناك خطة لدى الوزارة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال التوسع في زراعة أشجار المانجا،لتقليل الفجوة ما بين ما هو موجود واحتياج القطاع بشكل عام، مؤكدة أن حماية المنتج المحلي هي استراتيجية تتبعها الوزارة، في حال كان المنتج يغطي الأسواق، ولو لفترة محددة، حيث يمنع دخول المنتج المنافس من الخارج في حال تواجد المنتج بالكمية والجودة المطلوبة