  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الزراعة: المساحات المزروعة بالمانجا تلبي فقط10% من حاجة القطاع

الأحد 15 أغسطس 2021 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة: المساحات المزروعة بالمانجا تلبي فقط10% من حاجة القطاع



غزة /سما/

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية، إن انتاج قطاع غزة من محصول "المانجا" المحلية  يقدر بــ 450 طن سنوياً.

 وتعتبر الكمية المُنتجة أقل بكثير من المستهلكة، حيث أن الكميات التي يستوردها القطاع من فاكهة المانجا تفوق(5000) طن حسب احصائيات الوزارة الرسمية ،مشيرة إلى أن هناك فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، وأن المحصول لا زال ضمن مساحات لا تغطي سوى 10% من احتياجات القطاع

وأوضحت الزراعة إلى أن هناك خطة لدى الوزارة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال التوسع في زراعة أشجار المانجا،لتقليل الفجوة ما بين ما هو موجود واحتياج القطاع بشكل عام، مؤكدة أن حماية المنتج المحلي هي استراتيجية تتبعها الوزارة، في حال كان المنتج يغطي الأسواق، ولو لفترة محددة، حيث يمنع دخول المنتج المنافس من الخارج في حال تواجد المنتج بالكمية والجودة المطلوبة

#وزارة الزراعة #غزة #المانجا

الأكثر قراءة اليوم

هذا هو زعيم طالبان .. وهذا ما يريده

اكرم عطا الله يكتب عن قصة المرأة ومنتجعات غزة ..

إعلام إسرائيلي يكشف عن أهم وأخطر شخصيتين في الجيش الإيراني..!

"ديلي ميل" تزعم: اختبار DNA يثبت أن إلهان عمر تزوجت شقيقها لتجاوز قواعد الهجرة الأمريكية

الرامة: مقتل مساعد وزير التعليم الاسرائيلي "ساهر إسماعيل" في جريمة إطلاق نار

20 قتيلاً وأكثر من 7 جرحى جراء انفجار خزان وقود في عكار شمالي لبنان (فيديو)

الرئيس البولندي يوقع قانوناً بشأن أملاك اليهود في حقبة الحرب العالمية الثانية

الأخبار الرئيسية

كوخافي

عضو كنيست: يجب الاعتراف بأن خطة كوخافي لخلق الردع والحسم مع غزة لم تتحقق

p

طائرتان أردنيتان تحطّان في رام الله لنقل الرئيس عباس الى عمّان

البزم بتحدث عن اجراءات مواجهة كورونا و"الفيديو الفاضح" ومروجي الشائعات بغزة

أونروا و تعليم غزة تعلنان آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد غداً الإثنين

24_15_18_26_7_20175

الحكومة تجري تعديلا وزاريا نهاية الأسبوع .. و الكشف عن اسم وزير الداخلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية