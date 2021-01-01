آش: سنذهب للإغلاق إذا ازداد عدد الإصابات الخطيرة بكورونا

القدس المحتلة /سما/

قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور نحمان آش إنه "إذا استمر ارتفاع أعداد إصابات كورونا الخطيرة فسنذهب إلى الإغلاق".



وأضاف آش في مقابلة مع إذاعة 103 fm، "أتابع الأرقام بقلق، حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم التحقق من العديد من المرضى وارتفع عدد المرضى بشكل حاد، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الذين تم التحقق منهم".



وتابع: "نفتح المزيد والمزيد من الأقسام للمرضى، عبء العمل على الطاقم الطبي يعني أن العلاج أقل جودة".



وأعرب عن أمله آمل بشدة أن يكون من الممكن تجنب الإغلاق، مبينا أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة.



وتمنى حدوث انخفاض في أعداد الإصابات الخطيرة بكورونا الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه إذا استمر أعدادهم بالارتفاع ستضطر البلاد إلى الذهاب للإغلاق.