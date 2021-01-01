خلال العدوان على غزة.. لائحة اتهام ضد 3 شبان من الرملة بتهم إحراق ملعب

القدس المحتلة /سما/

رفعت النيابة الإسرائيلية لائحة اتهام في المحكمة المركزية ضد ثلاثة شبان من سكان الرملة، أمجد حميد (20 عاما)، عمران أبو سرحان (21 عاما)، وأشرف أبو سرحان (25 عاما).



وذكرت القناة 7 العبرية أن الشبان الثلاثة متهمين بإنتاج وإلقاء زجاجات حارقة على ملعب في مدينة الرملة خلال عملية حارس الأسوار في مايو الماضي.



وجاء في لائحة الاتهام أن أمجد حميد وأشرف أبو سرحان وصلا إلى ساحة الملعب بالقرب من الكنيس في شارع مسعدة في مدينة الرملة في قلب حي سكني وألقيا زجاجات حارقة على المنتزه وفروا من مكان الحادث بعد أن اشتعلت النيران بداخله.



وأوضحت أن سكان الحي الذين تقع منازلهم بالقرب من حديقة الحريق أبلغوا الشرطة وإدارة الإطفاء به.