حزب منصور عباس يهدد: سنطيح بالحكومة إذا لم يكن لنا أي تأثير فيها

القدس المحتلة /سما/

هدد عضو الكنيست عن حزب "راعم" وليد طه بأن حزبه لن يتردد في قلب الحكومة إذا رأى أنه لا تأثير لها.



وقال طه لإذاعة عربية وفق القناة 7 العبرية: "إذا لم يؤثر تواجدنا في الحكومة فسوف نفككها".



وأضاف: "أتوقع أن هذه الحكومة لن تحرم القطاع العربي كما فعلت الحكومات الإسرائيلية منذ أجيال، ونحث وزير الجيش غانتس على عدم تعزيز المستوطنات ولن نسكت".



وتأتي تصريحات طه بعد أن كشفت قناة كان بأن وزير الجيش بني غانتس يعتزم الموافقة على البناء الفلسطيني في المنطقة ج بشكل منتظم وليس كحدث لمرة واحدة، وهو ما من المتوقع أن يزيد الضغط بشكل كبير على اليمين.



وكانت القائمة المشتركة هاجمت أمس قرار رئيس الوزراء نفتالي بينت ووزير الجيش بني غانتس بالموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، إلى جانب بناء للفلسطينيين في المنطقة ج.