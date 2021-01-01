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تتويج نادي الصداقة بطلاً لدوري جوال لكرة الطائرة للموسم 2021

الأحد 15 أغسطس 2021 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تتويج نادي الصداقة بطلاً لدوري جوال لكرة الطائرة للموسم 2021



غزة / سما /

اختتمت أمس منافسات دوري جوال لكرة الطائرة للعام 2021، في صالة الشهيد سعد صايل بغزة، حيث جمع اللقاء الأخير نادي خدمات جباليا ونادي الصداقة الرياضي، وحقق فيه الصداقة الفوز بنتيجة "3-1" على نظيره الآخر في مباراة فاصلة، وسط أجواء من التفاعل وبحضور أسرة اتحاد كرة الطائرة وأسرة جوال والطواقم الفنية للفريقين.

وتأتي هذه المباراة ضمن الدوري الذي يتم تنفيذه من خلال الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة، والتي يشارك به 11 نادي رياضي، حيث انتهت اللقاءات بين الأندية التي تأهلت بناء على نتائج المباريات،

جدير بالذكر أن شركة الاتصالات الخلوية جوال، راعي الرياضة الفلسطينية، تقدم دعمها الكبير للرياضة والاتحادات المختلفة " السلة، اليد، الطائرة والطائرة جلوس ، بطولة فلسطين للكراتيه بالاضافة لدوري كرة الطاولة " من منطلق رسالتها في دعم الطاقات الشبابية الفلسطينية، التي تحقق النجاحات

#نادي الصداقة #الصداقة #كرة الطائرة #دوري جوال #جوال

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