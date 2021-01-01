كيفية التعامل مع "الرجل الحريص"

وكالات / سما /

يعتبر الحرص أو الإمساك في الإنفاق من الصفات المزعجة عند الرجال، والتي تجعل شريكة حياتهم في حالة من الحيرة هل هذا الحرص لأجل توفير حياة كريمة فيما بعد، أم أنها مؤشر للبخل. نقدم لكِ كيفية التعامل مع الرجل صاحب الشخصية الحريصة وكيف تحول دون تطور حرصه على المال إلى بخل.

طريقة التعامل مع الرجل الحريص

إذا اكتشفت الزوجة في شريكها طباع الحرص الشديد يجب أن تتجاهل تلك الصفة تماماً، وتحاول أن تبرز جمال مقتنياتها حتى يشعر بالمميزات الموجودة في منزله نتيجة إنفاقه : " خليه دايماً شايف نتيجة إنفاقه، حتى وإن كان قليل عشان ميحسش أنك متضررة، وعلى قد ما تبرزي تلك المميزات مثلاً تخليه دايماً يشم رائحة عطر هو جايبه بفلوسه وانتي فرحانة به هيبقى عاوز دايما يجيبلك اللي نفسك فيه ويسعده في نفس الوقت" بذلك تعمل على الجذب بالمشاعر وربط السعادة بالإنفاق لدى الرجل لكن بشكل غير مباشر.

معالجة أسباب الحرص

إن الشخص الحريص لدرجة البخل لديه شعور كبير بعدم الأمان، وكبت منذ الطفولة، وليس على الزوجة أو الشريكة إلا لفت اتباهه بذكاء وإعطاءه الأمان بذكاء عاطفي، وتعزيز أهمية العائد من إنفاقه فمثلاً تقول "احنا هنبقى مبسوطين لو خرجنا"، "هنبقى فرحانين لو اشترينا ده".

الذكاء العاطفي والمرونة

على كل سيدة أن تتأكد أن البخل ليس دليل على كره الرجل له، بل هو يقع فريسة الخوف من المستقبل، فلابد عليها اذا كانت تحبه أن تعامله بذكاء، وتبحث دائماً على فعل ما تريده هي بطريقته حتى لا يشعر بأنه أستغل أو فعل شيء عكس طبيعته، و يجب على المرأة اقتحامه والدخول في أفكاره والتقرب منه ولكن بمرونة لأنه فى الغالب ضحية لتربية أنشأته على الحرص الشديد الذي قد يصل للبخل، فباعتباره مريضا يستوجب العلاج يبذل المجهود على قدر حبه في قلب شريكته إلى أن يتغير.