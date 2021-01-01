تامر حسني يعد جمهوره بحفل غنائي مجّاني

وكالات / سما /

أقام الفنان المصري تامر حسني حفل غنائي ضخم، ضمن حفلات صيف جدّة على المسرح العريق الذي استقطب ألمع نجوم العالم العربي على مدار أسابيع.

وذلك وسط تشدّد والتزام شركة Benchmark، بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة السعودية المتعلقة بالتجمعات واحترام التباعد الاجتماعي، حرصاً على سلامة الجمهور.

وكان في استقبال تامر حسني في مطار جدة، وفد من شركة بنش مارك وهيئة الترفيه السعودية، حيث عبّر حسني عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي بعد هذه الفترة الصعبة التي ألّمت بالعالم، وشكر شركة بنش مارك ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على حسن استقبالهم والتنظيم العظيم والمجهود الرائع وتمنى لهم المزيد من التألّق والاستمرارية والنجاح.

وقدّم الحفل، الذي تراوحت أسعار بطاقاته بين 490 و 2450 ريال، الإعلامي السعودي سامي جميل، وافتتحها المطرب السعودي محمد السهلي، ضمن مبادرة هيئة الترفيه وشركة بنش مارك Benchmark لإظهار ودعم المواهب السعودية الشابة، بتوجيه من معالي المستشار تركي آل الشيخ، عبر إعطاء فرصة للفنانين والفنانات السعوديين الشباب لافتتاح حفلات موسم الصيف بوصلات غنائية.

ثم اعتلى تامر حسني المسرح على هتاف الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه حتى ساعات متأخرة من الليل، وعلى أنغام أغنية "حلو الكلام" مازح تامر حسني الهيئة المنظّمة وقال "كل مرة الناس بتدفع ثمن البطاقات، أوعدوهم أن يكون الحفل القادم مجّاني".

وتستمر شركة Benchmark، بتنظيم أجمل حفلات صيف جدة، حيث تستقطب الأسبوع المقبل الفنانة أصالة والفنان رامي صبري.