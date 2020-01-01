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الولايات المتحدة.. طفل يطلق النار على طفلة ويقتلها

الأحد 15 أغسطس 2021 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة.. طفل يطلق النار على طفلة ويقتلها



وكالات / سما /

أعلن في الولايات المتحدة أن طفلا عمره 5 سنوات أطلق النار على طفلة عمرها 3 سنوات فأرداها قتيلة، فجر يوم الجمعة الماضي في مينيسوتا.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار في منزل ببلدة بينا عند الساعة 3:54 صباحا، وفقا لمكتب مأمور مقاطعة كاس.

وقال الشريف توم بورش في بيان صحفي إن أفرادا من عائلتها نقلوا الضحية إلى مستشفى دير ريفر حيث أعلنت وفاتها.

وأضاف بورش أن تشريح الجثة ما زال لدى مكتب الفحص الطبي، وأن التحقيق لا يزال جاريا، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم توجيه تهم جنائية فيما يتعلق بالحادث.

ولم يكشف مكتب الشريف عن العلاقة بين الضحية ومطلق النار.

وأشارت الشبكة إلى أن ما لا يقل عن 3371 من الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة قتلوا بالبنادق عام 2019، وفقا لتقرير صدر هذا العام عن منظمة غير ربحية للدفاع عن الأطفال.

وتقدر المنظمة أن طفلا لقي مصرعه بمسدس كل ساعتين ونصف الساعة خلال ذلك العام.

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