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دون مقاعد وفصول.. افتتاح مدرسة فريدة في الدنمارك

الأحد 15 أغسطس 2021 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
دون مقاعد وفصول.. افتتاح مدرسة فريدة في الدنمارك



وكالات / سما /

افتتحت الدنمارك مدرسة فريدة من نوعها في مدينة فاردي في الجنوب الغربي لغوتلاند، إذ أنها بلا فصول دراسية أو مقاعد بالشكل التقليدي المعروف.

وقالت شبكة “يورونيوز” إن مدرسة “فيللو” الجديدة ستكون نقطة ارتكاز للمشروع التعليمي الجديد، حيث ستستقبل قريبا 900 تلميذ، وتم تصميم المدرسة دون فصول دراسية، أو مقاعد دراسية، وعوضاً عن ذلك، ثمة قاعات تتباين تجهيزاتها بحسب المواد الدراسية.

من جانبه صرح مدير المدرسة، موتن مولر جنسن بأنه: “من الواضح أن الغرف مصممة بحيث تكون مخصصة لمادة دراسية بعينها”، كما تم تصميمها باستخدام المواد التي تخلق بيئة ترحيبية بالتلاميذ وتبعث في نفوسهم السعادة والاطمئنان بحيث يشعر الأطفال وكأنهم في منازلهم.

وكشف رئيس بلدية فاردي، إريك بول، عن تكاليف بناء هذه المدرسة التي بلغت 12 مليون يورو.

#الدنمارك #مدرسة

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