البنك الوطني يستحوذ على كافة الحصص في الشركة الاسلامية الوطنية للاستثمارات

رام الله / سما /

أعلن البنك الوطني، استحواذه على كافة الحصص في الشركة الاسلامية الوطنية للاستثمارات، مع المحافظة على حصته المباشرة في البنك الاسلامي الفلسطيني بنسبه 25٪؜.

وأوضح البنك في بيان له، اليوم الأحد، أنه قام بشراء كامل حصص الشركاء في الشركة الاسلامية الفلسطينية، مقابل بيع الشركة الاسلامية الوطنية للاستثمارات لجزء من حصتها في البنك الاسلامي الفلسطيني للشركاء في الشركة.

وقال، إن هذه الخطوة لن تؤثر على ربحية البنك العائدة للمساهمين، لكن وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية لن تظهر البيانات المالية للبنك الوطني بشكل موحد مع البنك الاسلامي الفلسطيني.

يشار إلى أن الهيئة العامة للبنك المنعقدة بتاريخ 29 تموز الماضي قامت برفع رأس مال البنك المصرح به إلى 110 ملايين دولار ورفع رأس المال المدفوع بنسبه 15% الى 105.53 مليون دولار، ليصبح بذلك ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال، تعزيزا للمتانة المالية للبنك بما ينسجم مع خطته التطويرية التي ستنعكس بشكل اساسي على مستوى الخدمات التي يقدمها البنك الوطني لعملائه.