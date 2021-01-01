صيام: محاكم الاحتلال تواصل تنفيذ التهجيرِ القسري ضد المقدسيين

القدس المحتلة / سما /

اعتبر نائب محافظ القدس عبد الله صيام، إجبار سُلُطات الاحتلال المواطنين على هدمِ منازلِهم بأيديهم في المدينةِ المقدسة أنها تـأتي في سياقِ تنفيذِ إسرائيلَ لسياسةِ التهجيرِ القسري.

وقال صيام في حديث إذاعي، اليوم الاحد، إنَّ محاكمَ الاحتلالِ تواصلُ تنفيذَ التهجيرِ القسري ضد المقدسيين واقتلاعهم من منازلهم لتهويد المدينة، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال ترى أنها قريبة من تنفيذ مخططاتِها الإحلاليةِ والتهويدية، لذلك تواصل تصعيد جرائمها في القدس.

وأشار إلى أن المقدسيين يدفعون ثمن الحملات الانتخابية في إسرائيل وثمن التقاعس الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبة مسؤوليه على جرائمهم.