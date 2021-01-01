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الصحة تنشر نصائح لطلبة المدارس للوقاية من فيروس كورونا

الأحد 15 أغسطس 2021 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تنشر نصائح لطلبة المدارس للوقاية من فيروس كورونا



غزة / سما /

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، نصائح لطلبة المدارس للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد غدا الاثنين بشكل وجاهي لمدة 6 أيام بالأسبوع وفق البرتوكول المتفق عليه مع كافة الجهات المختصة.

وقالت الوزارة، إن النصائح هي:

*احضر قنينة مياه للشرب خاصة بك واحرص على عدم مشاركتها مع أحد

*احضر عبوة كحول جل وصابون خاصة بك

*اذهب للمدرسة على الموعد

*ارتد الكمامة عند الخروج من البيت

*تجنب المواصلات العامة قدر الإمكان

*اذهب للمدرسة منفردًا وليس ضمن مجموعات من الأصدقاء

????لا تلامس أي شيء في طريقك للمدرسة ولا تسلم باليد

*لا تتجمهر خارج المدرسة وادخل مباشرة

*توجه للمكان المُعدّ والمجهز للطابور كل حسب شُعبته

*تجنب التجمعات داخل ساحة المدرسة واترك مسافة كافية بينك وبين زملائك لا تقل عن ١ متر

*التزم بالمكان المخصص لشعبتك في الطابور

*لا تشارك الأغراض الخاصة بك مع الآخرين مثل القرطاسية

*احرص على غسل اليدين بالماء والصابون أو فركهما بالمطهر الكحولي إن وجد قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وعند ملامسة أي من الأسطح المشتركة مثل (مقابض الأبواب المسّاحة الطاولات الدربزين… وغيرها) وعند العودة للمنزل

*عند مغادرة المدرسة، غادر بسرعة، وابتعد عن التجمهر والتجمعات عند باب المدرسة

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