"الجدار والاستيطان" تحذر من خطورة المرحلة التي يمر بها الحرم الإبراهيمي

رام الله / سما /

حذر رئيس وحدة العلاقات الدولية والاعلام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يونس عرار، من خطورة المرحلة التي يمر بها الحرم الابراهيمي، في ظل محاولات الاحتلال فرض سيطرته عليه عبر اقامة نقاط التفتيش الالكترونية على مداخل الحرم والمناطق المغلقة في البلدة القديمة والمحاولات المتكررة لمنع الاذان.

واعتبر عرار في حديث إذاعي، اليوم الأحد، أن الموافقة على اقامة المصعد الكهربائي بمساحة 395 مترا مربعا هي جزء من عملية التهويد المستمرة التي تهدف للاستيلاء الكامل على الحرم الابراهيمي.

وقال: إن عدد المحلات التجارية المغلقة بلغ نحو 600 في المنطقة المغلقة في البلدة القديمة من شارع الشهداء وتل ارميدة وصولا للحرم الابراهيمي، إلى جانب أكثر من 1500 محل تجاري مغلق بالكامل منذ الانتفاضة الثانية ويمنع اصحابها من فتحها.