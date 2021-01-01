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صبح: مؤسسة ياسر عرفات لن تتوقف لحظة واحدة عن الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامجها

الأحد 15 أغسطس 2021 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
صبح: مؤسسة ياسر عرفات لن تتوقف لحظة واحدة عن الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامجها



رام الله / سما /

شدّد مدير عام مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح، اليوم الأحد، على أن الاجتماع الطارئ الذي عقدته المؤسسة، كان ناجحا وضروريا، ومن شأنه أن يعطي الاستقرار المؤسساتي، بما ينعكس على أجواء عمل المؤسسة.

وقال صبح في حديث إذاعي، إن الأعضاء من الأشقاء العرب كانوا متواجدين وداعمين ومهتمين باستمرار عمل المؤسسة وتطويرها، باعتبارها مؤسسة وطنية جامعة ذات بعد عربي هام للغاية.

وأكد أن المؤسسة لن تتوقف لحظة واحدة عن الإيفاء بالتزاماتها وعملها وبرامجها وفعالياتها، مشيرا إلى أن اجتماع الأمس قلب صفحة مهمة في تاريخ المؤسسة، وكان بمثابة انطلاقة جديدة للمؤسسة من أجل تطوير أدائها وبرامج عملها.

#مؤسسة ياسر عرفات #ياسر عرفات

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