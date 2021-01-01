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مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية تطلق برنامج حل المشكلات

الأحد 15 أغسطس 2021 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية تطلق برنامج حل المشكلات



رام الله / سما /

 أطلقت مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية برنامج حل المشكلات Problem Solving، والذي يستهدف فئة طلاب المدارس من عمر 12-16عام، ويُنفذ برنامج حل المشكلات بالتعاون مع منصة مشكاة وهي شركة ناشئة فلسطينية تعمل على تقديم أسلوب تعليمي يلائم حاجة المستقبل وتهدف إلى تحسين جودة التعليم في فلسطين، بحيث تقوم مشكاة وبالتعاون مع مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية على تدريب الطلبة الملتحقين في البرنامج وتجهيز أحدث طرق التعليم على التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات.

 

وقالت سماح أبو عون حمد مدير عام  مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية الجهة المنفذة  للبرنامج "إن هدف البرنامج  الرئيسي هو تطوير مهارة حل المشكلات لطلاب المدارس عبر تحفيز التفكير النقدي والإبداعي، وتنشيط عقول الطلبة للابتعاد عن التلقين والحث على التفكير التحليلي وحل المشكلات، ونظرًا لوجود مجال يهتم بالبرمجة التنافسية الذي يخلط ما بين علم الحاسوب وحل المشكلات عن طريق التفكير المنطقي، حيث يهدف البرنامج لتأهيل الطلبة على المنافسة إقليميًا ودوليًا في مجال حل المشكلات البرمجية ويؤهلهم لشحذ مهاراتهم في التفكير وتحليل المشكلات".

 

وأضافت أبو عون حمد أن البرنامج يقدم مصدرين تعليميين في مجال حل المشكلات، الأول يتميز بالتركيز على التفكير المحوسب، والثاني يهتم بالتفكير باستخدام الرياضيات، وتعد المدة المفترضة للبرنامج سنة، تنتهي مع انطلاق الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، على أن تستمر المجموعة في تقديم البرنامج للطلاب الراغبين في الاستمرار.

 

والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية مجموعة الاتصالات لتعزيز وبناء قدرات الطلاب أكاديميًا ومهنيًا في البرمجة وتأهيلهم للوظائف المستقبلية في قطاع التكنولوجيا التي تحتاج  مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، مستكملًا برامج أخرى تنفذها مجموعة الاتصالات مثل برنامج Code for Palestine بالإضافة إلى برنامج صيفك كود وبرنامج ساعة من البرمجة .

 

 

 

 

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