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وزير الاتصالات يلتقي بوكيل وزارة الاتصالات السعودية

الأحد 15 أغسطس 2021 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

على هامش المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد البريدي العالمي نظم الوفدين السعودي والفلسطيني لقاء جمع وزير الاتصالات رئيس الوفد الفلسطيني بوكيل وزارة الاتصالات السعودية رئيس الوفد السعودي في المؤتمر ، وخلال اللقاء ناقش الطرفين جملة من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد تطرق فيها الوزير سدر الى التطورات التي جرت في السنوات الاخيرة في هذا القطاع لاسيما في مجال البريد ، مركزاً على ضرورة التعاون بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والتدريب، للاستفادة من التجربة السعودية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتقنية تقديم خدمات الإنترنت من خلال الألياف الضوئية للمنازل.

وفي اللقاء تم الاتفاق على تفعيل نقاط التواصل بين الطرفين ليتم المضي قدماً في توقيع اتفاقية التفاهم التي تم اقتراحها من الجانب الفلسطيني قبل الجائحة إلا التي حالت حالت دون المضي قدماً بتوقيعها.

وفي مجال البريد أكد الوزير سدر أهمية الدعم السعودي في تنفيذ المنشورات والقرارت الصادرة من الاتحاد البريدي العالمي بخصوص دولة فلسطين، لا سيما ما يتعلق منها بالترميز البريدي، وغيرها من الأمور المتعلقة بالبريد الفلسطيني فيما بخص العضوية الكاملة لفلسطين في الاتحاد.

#وزير الاتصالات #وزارة الاتصالات السعودية #السعودية #فلسطين

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