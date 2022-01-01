الأسرى الإداريون: لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام ممارسات الاحتلال

رام الله / سما /

قال الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، إنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام ما يمارسه الاحتلال بحقهم من جريمة سياسية وإنسانية.

وذكر الأسرى في بيان اليوم الأحد، إنهم يجرون حالياً أوسع مشاورات في كافة السجون لاتخاذ الخطوات المناسبة لمناهضة سياسة الاعتقال الإداري التي تمارس ضد أبناء شعبنا منذ عشرات السنين.

ويواصل 10 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وسط أوضاع صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت جرّاء تعنت ورفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبهم، والمتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداريّ، ويقبع غالبية الأسرى المضربين عن الطعام في زنازين سجن "النقب الصحراوي".

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديدًا خلال شهر أيّار الماضي، واستمرت في إصدار أوامر اعتقال إداريّة جديدة بحقّ معتقلين جدد، وكذلك تجديد أوامر الاعتقال الإداريّ بحق آخرين، علمًا أن غالبية المعتقلين إداريّا هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنهم من تجاوزت مجموع سنوات اعتقالهم أكثر من 15 عامًا.