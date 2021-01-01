أونروا و تعليم غزة تعلنان آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد غداً الإثنين

غزة / سما /

اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " أونروا" ان العام الدراسي الجديد سيبدا وجاهيا بشكل كامل غد الاثنين.

وقالت اونروا اليوم الاحد ان الأمر سيبقى كذلك ما لم يحدث أي طارئ في الوضع الوبائي بالتنسيق والتواصل مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة في حال وجود أي طارئ في حالة الوبائية.

واوضحت ان المدارس ستعمل بنظام الفترة الواحدة وأخرى بنظام الفترتين، وهناك عدد من المدارس ستعمل بثالثة فترات، بشكل مؤقت وهي تحت الصيانة جراء القصف.

في سياق متصل أعلن مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم في غزة رائد صالحية، عن آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022، والمقرر بدئه يوم غدٍ الإثنين الموافق 16 أغسطس 2021.

وأفاد في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، ، اليوم الأحد، بأن التعليم سيكون بشكل وجاهي على مدار أيام الأسبوع، وهناك خطة موحدة ما بين التعليم في الحكومة ووكالة الغوث بهذا الخصوص.

وأوضح أن هناك خطة مرنة ومتدحرجة للوزارة تراعي التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد في حال حدوث أي طارئ، وذلك بعودة انتشار الوباء وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "كورونا".

ونوه إلى أن الوزارة انتهت من ترتيب عقود المعلمين والاحتياجات من التخصصات المختلفة، وإنزالهم لميدان العمل لسد احتياجات التشكيلات المدرسية الجديدة، مؤكدًا على أنه تم الانتهاء الكامل من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد من ترتيب للبيئة المدرسية والغرف الصفية والمقاعد والساحات الخارجية للمدارس.