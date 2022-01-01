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كيف تتجنب نوبات الربو الخطيرة؟

الأحد 15 أغسطس 2021 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تتجنب نوبات الربو الخطيرة؟



وكالات / سما /

الربو هو مرض التهابي يصيب الشعب الهوائية في رئتيك، ويمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب الحساسية والعوامل البيئية مثل التلوث والغبار وحبوب اللقاح، وهذا  التقرير  نتحدث عن مشاكل وأسباب ونصائح لعلاج الربو، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ماهي أعراض الربو؟

- السعال المستمر.

- صفير.

- السعال.

- ضيق التنفس.

- ضيق في الصدر.

ما هي أسباب الإصابة بالربو؟

- يمكن أن تثير الحساسية  الشعوب الهوائية، ويمكن أن تكون ناجمة عن بعض ردود الفعل التحسسية، كما يمكن أن تكون السمنة عاملاً مساهماً آخر لهذا المرض.

و يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض الرئة المختلفة التي يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة ويمكن أن تسبب الوفاة، وتلعب الجينات دورًا مهمًا في زيادة فرص الإصابة بالربو.

 نصائح لمرضى الربو ؟

- حافظ على مسافة اجتماعية وارتدِ قناعًا وعقم يديك، ويوصى أيضًا بغسل اليدين من وقت لآخر.

- احتفظ بالدواء وجهاز الاستنشاق في متناول يدك.

- إذا كنت تعاني من أي تغيرات غير طبيعية في الجسم أو أعراض كورونا مثل الحمى أو فقدان الشم والتذوق ، فاستشر طبيبك وابدأ علاجك على الفور.

تجنب محفزات الربو مثل استخدام العطور أو البخاخ.

 
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