100 ألف شيكل مكافأة أبطال الموسم بغزة

غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن مكافآت الموسم الكروي الحالي في قطاع غزة.

وأكد هنية أن قيمة المكافآت تبلغ 100 ألف شيكل لجميع الأبطال في الألعاب الرياضية المختلفة, ضمن جهود المجلس لدعم القطاع الرياضي.

وفيما يلي مكافآت أبطال القطاع هذا الموسم:

- 35 ألف شيكل لبطل دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم.

- 17 ألف شيكل لبطل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

- 10 آلاف شيكل لبطل دوري الدرجة الثانية لكرة القدم فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب".

- 7 آلاف شيكل لبطل دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب".

- 7 آلاف شيكل لبطل دوري كرة الطائرة.

- 7 آلاف شيكل لبطل دوري كرة السلة.

- 7 آلاف شيكل لبطل دوري كرة اليد.

- 1700 شيكل لبطل دوري تنس الطاولة.

- 3 آلاف شيكل لبطل كأس كرة السلة (نادي خدمات المغازي).

- 3 آلاف شيكل لبطل كأس كرة اليد (نادي خدمات البريج).

- 3 آلاف شيكل لبطل كأس كرة الطائرة (نادي الصداقة).