فوزان لثوار الشمال والجلاء بالممتازة (فيديو)

غزة / سما /

حقق شباب جباليا فوزا ثمينا على نظيره بيت حانون الرياضي (3-1), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية "ثوار الشمال" طارق العطار "هدفين" (11 و48), ومحمد عبيد (45+6) من ركلة جزاء, في حين أحرز هدف "الحوانين" محمد سلمان (33).

ورفع الفائز رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني, وبقي رصيد الخاسر 21 نقطة في المركز الثامن.

التفاح – الجلاء (1-3)

وخطف الجلاء انتصارا غاليا من "أنياب" التفاح (3-1).

وأحرز ثلاثية الجلاء أحمد سعد (1), وإبراهيم أبو سيف (58), وخالد عياش بالخطأ في مرماه (63), فيما سجل هدف التفاح يوسف لولو (5).

ورفع الفائز رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع, وتوقف رصيد الخاسر عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

دوري الأولى

وفي الدرجة الأولى, تفوق نماء على خدمات المغازي (3-0), والمجمع الإسلامي على القادسية (5-1).