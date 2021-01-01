مهاجم البلوز ينضم للدوري الإيطالي

وكالات / سما /

اقترب تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، من الانتقال إلى الدوري الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم توقيع الأوراق الخاصة بالصفقة مساء السبت".

وأضاف: "ستكون الصفقة بيع نهائي لصالح روما وليس على سبيل الإعارة، وسيكون لتشيلسي الحق في إعادة شراء اللاعب اعتبارا من يونيو 2023 مقابل 80 مليون يورو".

واختتم: "يعمل تشيلسي أيضا على إتمام بيع ميشي باتشواي إلى بشكتاش وإيك يوغبو إلى جينك (...), هذه الصفقات في المراحل النهائية".

وأوضح أن اللاعب سيصل إيطاليا خلال الساعات القادمة, لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود الرسمية, التي تربطه بـ"الذئاب" حتى 2026.