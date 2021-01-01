حماس تعزي لبنان بضحايا انفجار خزان المحروقات في عكار

غزة / سما /

قدمت حركة "حماس" التعازي والمواساة من لبنان قيادةً وحكومةً وشعبًا، ومن أسر الضحايا والمصابين، بحادث انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل بمنطقة عكار شمالي لبنان.

وأعربت الحركة في بيان صحفي، عن بالغ الحزن لما أصاب الشعب اللبناني، بوقوع العشرات من الضحايا والجرحى جراء هذا الحادث الأليم والمأساوي، وعن تضامنها مع أهالي الضحايا والجرحى.

وتمنت حركة "حماس" الرحمة لمن قضوا، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يحفظ الله لبنان وشعبه من كل سوء.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 22 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، وجرح آخرون جراء انفجار صهريج وقود في شمالي لبنان، ووقع الانفجار في وقت متأخر من مساء أمس السبت، في بلدة التليل بمنطقة عكار شمالي البلاد.