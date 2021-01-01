كورونا: وفاة واحدة و377 إصابة جديدة في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة في مدينة البيرة، و377 إصابة جديدة بفايروس كورونا بعد فحص 5144 عينة.

وقالت الصحة في تقريرها الوبائي، الأحد، إن 225 إصابة سُجلت في الضفة “نابلس 85، طوباس 13، سلفيت 13، ضواحي القدس 8، قلقيلية 13، طولكرم 20، جنين 26، رام الله والبيرة 30، بيت لحم 4، الخليل 13″، و152 في قطاع غزة.

كما جرى تسجيل 126 حالة تعاف جديدة “الضفة 23” و”قطاع غزة 103″، ما يجعل نسبة التعافي من الفايروس في فلسطين 97.8%، ونسبة الإصابات النشطة 1.1% ونسبة الوفيات 1.1%.

وتقول الصحة إن 39 مريضًا يعالجون في مستشفيات الضفة، منهم 17 في غرف العناية المكثفة، و3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 637,963 بينهم 428,275 تلقوا الجرعتين من اللقاح.