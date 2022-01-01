  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و367 ألف وفاة و207 ملايين و542 ألف إصابة

الأحد 15 أغسطس 2021 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: 4 ملايين و367 ألف وفاة و207 ملايين و542 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين و367 ألفا و381 وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 207 ملايين ونحو 542 ألف اصابة، تعافى منهم 186 مليونا، ونحو 40 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 567 ألفا و644 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,711 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,270 وفاة)، والبرازيل (919 وفاة)، وروسيا (819 وفاة)، والمكسيك (603 وفيات)، والهند (491 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (71,135 إصابة)، والهند (36,127 إصابة)، والبرازيل (31,142 إصابة)، وإيران (29,700 إصابة)، وبريطانيا (29,520 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (637,439 وفاة)، والبرازيل (568,833 وفاة)، والهند (431,253 وفاة)، والمكسيك (248,167 وفاة)، والبيرو (197,340 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (37,435,835 إصابة)، والهند (32,192,576 إصابة)، والبرازيل (20,530,142 إصابة)، وروسيا (6,579,212 إصابة)، وفرنسا (6,449,863 إصابة).

#فيروس كورونا #كورونا #اصابات كورونا #وفيات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

خبير اقتصادي: السلطة الفلسطينية تُعثر دخول المنحة القطرية لهذا الهدف!

اكرم عطا الله يكتب عن قصة المرأة ومنتجعات غزة ..

في ظل ارتفاع عدد الإصابات.. الصحة بغزة تكشف آخر تطورات الحالة الوبائية

إعلام إسرائيلي يكشف عن أهم وأخطر شخصيتين في الجيش الإيراني..!

هذا هو زعيم طالبان .. وهذا ما يريده

"ديلي ميل" تزعم: اختبار DNA يثبت أن إلهان عمر تزوجت شقيقها لتجاوز قواعد الهجرة الأمريكية

الرئيس البولندي يوقع قانوناً بشأن أملاك اليهود في حقبة الحرب العالمية الثانية

الأخبار الرئيسية

البزم بتحدث عن اجراءات مواجهة كورونا و"الفيديو الفاضح" ومروجي الشائعات بغزة

أونروا و تعليم غزة تعلنان آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد غداً الإثنين

كورونا: وفاة واحدة و377 إصابة جديدة في فلسطين

24_15_18_26_7_20175

الحكومة تجري تعديلا وزاريا نهاية الأسبوع .. و الكشف عن اسم وزير الداخلية

بلا وفيات .. 152 إصابة بكورونا بغزة خلال 24 ساعة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية