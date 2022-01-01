"كورونا" عالميا: 4 ملايين و367 ألف وفاة و207 ملايين و542 ألف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين و367 ألفا و381 وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 207 ملايين ونحو 542 ألف اصابة، تعافى منهم 186 مليونا، ونحو 40 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 567 ألفا و644 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,711 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,270 وفاة)، والبرازيل (919 وفاة)، وروسيا (819 وفاة)، والمكسيك (603 وفيات)، والهند (491 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (71,135 إصابة)، والهند (36,127 إصابة)، والبرازيل (31,142 إصابة)، وإيران (29,700 إصابة)، وبريطانيا (29,520 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (637,439 وفاة)، والبرازيل (568,833 وفاة)، والهند (431,253 وفاة)، والمكسيك (248,167 وفاة)، والبيرو (197,340 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (37,435,835 إصابة)، والهند (32,192,576 إصابة)، والبرازيل (20,530,142 إصابة)، وروسيا (6,579,212 إصابة)، وفرنسا (6,449,863 إصابة).