وضعه الصحي يزداد سوءا: الأسير المسن موفق عروق مهدد بفقدان البصر

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن الأسير المسن المريض موفق عروق (78 عاما) يعاني ظروفا صحية صعبة، وحالته تتفاقم يوما بعد آخر.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسير عروق يعاني من مشاكل في الرئة وأخرى في الرؤية تهدده بفقدان البصر حال استمر الاحتلال بتعمد اهمال وضعه الصحي.

وأضافت ان الأسير عروق يتقيأ بشكل يومي، ويشتكي من خدر في قدميه، وتعب، وإرهاق مستمر، وأوجاع في كافة أنحاء جسده، إلى جانب إصابته بمرض السرطان في الكبد والمعدة، مشيرة إلى أنه بحاجة لتوفير نوع خاص من الأطعمة والفيتامينات، نظرا لوضعه الصحي السيئ.

يذكر أن الأسير عروق من بلدة يافة الناصرة بأراضي الـ48، ومعتقل منذ العام 2003، ومحكوم بالسجن لـ30 عاما، ويُعتبر من الحالات المرضية الصعبة القابعة داخل معتقلات الاحتلال.