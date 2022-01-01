طالبان: أمرنا قواتنا بالوقوف على أبواب العاصمة كابل وعدم دخولها بالقوة

وكالات

​قالت حركة طالبان إنها امرت قواتها بالوقوف على أبواب العاصمة الأفغانية كابل وعدم محاولة دخولها بالقوة.

وحسب بيان للحركة أكدت أنها امرت مقاتليها بعدم دخول العاصمة الأفغانية بالقوة، لافتا إلى أن المفاوضات جارية لضمان سلمية العملية الانتقالية.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن مقاتلي الحركة أُمروا بالوقوف عند نقاط الدخول في العاصمة، مشيرا إلى أنهم لم يقتلوا أو يصيبوا أحدا في كابول.

وطالب مجاهد المدنيين الأفغان بالبقاء في بلدهم وألا يتركوها بدافع الخوف، مشددا على ضرورة أن تكف القوات الأفغانية عن إطلاق النار وتسمح بعبور كل المدنيين والأجانب الآن.

وأكد متحدث باسم طالبان لرويترز أن الحركة تجري محادثات مع الحكومة الأفغانية من أجل تسليم كابول سلميا، مشددا على انهم لا يعتزمون الانتقام من احد ممن خدموا الجيش والحكومة، حسب تعبيره.