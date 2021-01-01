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مقتل فتاة في بيت سيرا غرب رام الله

الأحد 15 أغسطس 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل فتاة في بيت سيرا غرب رام الله



رام الله / سما /

 باشرت النيابة العامة إجراءاتها التحقيقية، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات مقتل فتاة “25 عامًا” من سكان بلدة بيت سيرا غربي رام الله.

وقال المتحدث بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، الأحد، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغًا فجر اليوم يفيد بوصول جثة فتاة إلى مجمع فلسطين الطبي حيث تحركت قوة من المباحث العامة للمشفى.

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة تحركت فورًا إلى موقع ارتكاب الجريمة على رأس قوة من الشرطة وطاقم الأدلة الجنائية، وقامت بإجراءات الكشف والمعاينة اللازمة وأمرت بإحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة، وفي سياق الإجراءات القانونية المتخذة تم القبض على عدد من المشتبه بهم.

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