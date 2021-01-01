اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح في بيتا الثلاثاء القادم

رام الله / سما /

​ أكد تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن يوم الثلاثاء القادم سيشهد انعقاد اجتماع في بيتا للمجلس الثوري الفلسطيني لدعم المقاومة الشعبية .

وقال نصر الله ، إن الاجتماع سيضم أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح وقادة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية لمناقشة آليات دعم المقاومة وتفعيلها والاستفادة من تجربة بيتا النضالية في المقاومة الشعبية السلمية .

واضاف نصر الله أن عقد الاجتماع في قرية بيتا بعد 100 يوم من المقاومة يأتي في سياق دعم هذه القرية المناضلة تاريخيا والتأكيد على حقوق شعبنا الفلسطيني في المقاومة إضافة إلى بحث سبل وآليات دعم صمود المواطنين .