محمد صلاح يدخل التاريخ في الدوري الانجليزي

وكالات / سما /

حقق لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح رقما قياسيا، اليوم السبت، أثناء مشاركته في مبارة فريقه أمام فريق نورويتش سيتي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2021/2022.

وتمكن اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 74 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وبذلك يكون صلاح أول لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في خمسة مواسم متتالية.

​وكان صلاح قد سجل أمام فريق نادي واتفورد في مباراة افتتاح موسم "2017-2018"، وكرر الأمر ذاته في افتتاح موسم "2018-2019" أمام وست هام يونايتد، ثم سجل من جديد أمام نورويتش سيتي في "2019-2020"، وفي الموسم الماضي تمكن من التسجيل في شباك ليدز يونايتد.