ريال مدريد يعبر ألافيس في مستهل مشواره بالليغا

وكالات / سما /

عبر ريال مدريد مضيفه ديبورتيفو ألافيس برباعية لهدف في باكورة مباريات الفريقين في الموسم الجديد من الدوري الإسباني “الليجا”.

وعرفت المباراة التي أقيمت في ملعب مينديزوروزا تألق الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل هدفين بمفرده من رباعية فريقه في مرمى أصحاب الأرض.

انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين الفريقين بالرغم من تعدد المحاولات من كلا الجانبين لتنتهي الفترة الأولى كما بدأت بدون أهداف.

وانتظر بنزيما وصول الدقيقة 48 ليشق طريق الأهداف لمصلحة الميرينجي، قبل أن يصنع لوكا مودريتش هدفاً رائعاً لمصلحة فريقه من توقيع ناتشو فيرنانديز، عند الدقيقة 56.

طوفان الهجوم المدريدي استمر ليسفر عن هدف ثالث، وهذه المرة من توقيع بنزيما الذي وقع على الثنائية الشخصية عند الدقيقة 62.

وحافظ خوسيلو على ماء وجه أصحاب الأرض بتسجيل الهدف اليتيم من ركلة جزاء تحصل عليها ألافيس ضد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الدقيقة 65.

بدوره وضع البرازيلي فينيسيوس جونيور اسمه على لوح النتيجة بتسجيل الهدف الرابع للريال في الوقت المبدد.

بذلك يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا بعدما حصد أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد.