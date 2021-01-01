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فيديو.. فيرنانديز يقود الشياطين الحمر لاكتساح ليدز في افتتاح الدوري

الأحد 15 أغسطس 2021 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فيرنانديز يقود الشياطين الحمر لاكتساح ليدز في افتتاح الدوري



وكالات / سما /

قاد النجم البرتغالي برونو فرنانديز فريقه مانشستر يونايتد لتحقيق فوز كبير (5-1) على ضيفه ليدز يونايتد في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

ودخل مانشستر يونايتد المواجهة على أرضه بمعنويات عالية بعدما أنهى إجراءات ضم المدافع الفرنسي فاران قبل انطلاق صافرة البداية قادماً من ريال مدريد.

وتألق البرتغالي برونو فيرنانديز بتسجيله لثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 30 و54 و60، فيما تكفل بالهدفين الآخرين ماسون غرينوود والبرازيلي فريد في الدقيقتين 52 و68.

في المقابل، سجل هدف ليدز اليتيم لاعبه لوك إيلينغ في الدقيقة الـ48 من عمر اللقاء.

وأصبح فيرنانديز أول لاعب في صفوف مانشستر يونايتد يسجل 3 أهداف في المباراة الافتتاحية في الدوري في تاريخ النادي العريق.

وانطلقت المسابقة أمس الجمعة بخسارة مفاجئة لأرسنال 2-0 أمام برينتفورد كما يلعب اليوم تشيلسي وكريستال بالاس، ونوريتش وليفربول ضمن أبرز المباريات.

#الشياطين الحمر #ليدز #مانشستر يونايتد #فيرنانديز #برونو فرنانديز

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