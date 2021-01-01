ابرز عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، على بداية العام الدراسي الجديد يوم غدٍ الاثنين في كافة محافظات الوطن.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

عام دراسي جديد وسط تحديات جائحتي "كورونا" والاحتلال

واشنطن: حملة تطالب شركة "فيسبوك" بإزالة إعلانات عنصرية تهاجم أعضاء كونغرس مناصرين لفلسطين

فتح تنعى ابنها الفتحاوي اللبناني عصام عقيل

وفاة و451 إصابة بـ"كورونا" و166 حالة تعافٍ

بطالة الخريجين.. "قنبلة موقوتة"

15217 طالباً يتقدمون للدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة

أجواء حارة حتى الثلاثاء

نقل الأسير ناصر الشاويش إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة وتدهور حالته الصحية

ارتفاع عدد قتلى الحرائق في الجزائر ورجال الإطفاء يكافحون آخر البؤر المشتعلة

العبادي رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات ونبيل شعث رئيسا لمجلس إداراتها

أبو سنينة يُطلع نواب القائمة العربية المشتركة على انتهاكات الاحتلال في الخليل

مخرجون وفنانون وكتّاب إسرائيليون يؤكدون رفضهم استمرار الاحتلال

أسرى النقب معاناة مضاعفة.. السجان ولهيب آب

"القدس":

المستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق مدينة الخليل ويصيبون مواطنة بجروح

وفاة و451 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

أزمة بين تل أبيب ووارسو على خلفية قانون "الملكية"

اطلاع نواب "المشتركة" على الانتهاكات في "الإبراهيمي"

11 وفاة وحالة حرجة لخمسينية تلقت الجرعة الثالثة من المطعوم

واشنطن: حملة تطالب "فيسوك" بإزالة إعلانات عنصرية تهاجم كونغرس مناصرين لفلسطين

البنك العربي "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2021"

"الأيام":

إصابات خلال قمع مسيرة في كفر قدوم ومواجهات أعقب اقتحام الاحتلال ليعبد

مستوطنون يعتدون على مواطنة في الخليل

جنرال إسرائيلي يحذر من تصعيد محتمل في الضفة وغزة: هناك غليان ميداني

جنود الاحتلال ينكلون بمقدسي قرب باب العامود

منظمة أميركية تجابه إعلانات تهاجم عضوات كونغرس مناصرات لفلسطين

"كورونا": وفاة و451 إصابة جديدة

إسرائيل تستدعي سفيرها من بولندا احتجاجا على إقرار قانون الأملاك

زلزال بقوة 7.2 يضرب هايتي.. وفقدان المئات