هيئة الأسرى : إدارة السجون تتجاهل الحالة الصحية للأسير ناصر ابو حميد

رام الله / سما /

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الأحد المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الانسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميد (49 عامًا)، من مخيم الأمعري برام الله ، المحكوم بالسّجن سبع مؤبدات و(50) عامًا والمعتقل منذ العام 2002، والذى يعانى من شبهات ورم على الرئتين والكبد، في ظل تجاهل كبير لحالته الصحية حيث أن إدارة السجن أعادته من مستشفى برزلاى إلى قسم 3 سجن عسقلان في غرفة منفردة بعد تفريغها من الأسرى .

وأوضح رئيس لجنة ادارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة أن إدارة السجون تستهتر بحياة الأسرى المرضى في إجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاجات المناسبة ، ولا تسمح بادخال طواقم طبية ، وترفض تسليم ملفاتهم لعرضها على أطباء خارج السجون ، الأمر الذى يوقع المزيد من الشهداء سواء كانوا في السجون أو بعد التحرر متأثرين بأمراضهم التى توارثوها داخل المعتقلات والزنازين .

وطالب قنيطة بالضغط على الاحتلال لتوفير الرعاية والعناية الصحية للأسير أبو حميد وكل الأسرى المرضى ، وانقاذ حياتهم من العبث والاستهتار المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية وعرضهم على طواقم طبية متخصصة قبل فوات الأوان .