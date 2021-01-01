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العمل الزراعي ينفذ مجموعة من لقاءات تحديد الاحتياج لدى مزارعين قطاع غزة

الأحد 15 أغسطس 2021 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

عقد اتحاد لجان العمل الزراعي مجموعة من الاجتماعات الدورية التي ينفذها بشكل مستمر مع المزارعين في كافة أماكن تواجدهم، نفذ ذلك على شكل 6 اجتماعات في مناطق متفرقة في قطاع غزة وبحضور مزارعين ومربي أغنام وغيرهم من العاملين في القطاع الزراعي في تلك المناطق. جاءت هذه الاجتماعات للاطلاع على واقع المزارعين ومدى تأثير الأنشطة والمشاريع المقدمة من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي في التخفيف من معاناتهم وتذليل الصعوبات، بالإضافة الى الاستماع وتحديد أهم الاحتياجات التي تلزمهم لا سيما بعد العدوان الأخير على قطاع غزة والذي أدى الى دمار كبير لدى المزارعين في أراضيهم وفي مصادر المياه لديهم والكثير من القضايا التي تنهك المزارع وتخلق معيقات كبيرة في استمرار زراعة أرضه بالإمكانيات والمؤهلات المطلوبة.

كانت هذه الاجتماعات قد تركز تنفيذها في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، والتي شملت مختلف المزارعين باختلاف أنواع زراعاتهم ومربي الثروة الحيوانية في تلك المناطق. وأهم ما طالب به المزارعون هو حل مشكلة الري، المتمثلة في توفير مصادر للمياه الصالحة للزراعة بحيث أن المزارعون في تلك المناطق يعانون من ملوحة المياه والتي تمنعهم من زراعة الكثير من المحاصيل وتقيدهم في ذلك. كما أظهر المزارعون معاناة كبيرة من خلال نقص في كمية الخطوط الناقلة للمياه والتي لا تكاد تصل الى كافة الأراضي. أما بالنسبة الى الهم الكبير الذي عبر عنه الجميع هو مشكلة الأسعار المتدنية وعدم الامتثال الى خطة استراتيجية تنظم عمليات الزراعة وبذلك يتم فرض أسعار مناسبة للجميع. وأضافوا ان هذا الأمر تسبب في ترك الكثير من المزارعين لأراضيهم وتوقفهم عن الزراعة لعدم قدرتهم سداد الديون المترتبة عليهم من التكاليف الأساسية.

وتميزت هذه اللقاءات بالعلاقة الوطيدة بين اتحاد لجان العمل الزراعي وجموع المزارعين الذين تقدموا بالشكر الجزيل للاتحاد على اهتمامه الدائم بقضايا المزارعين، وسعيه المستمر على تذليل العقبات والمشكلات في سبيل استمرار عملهم في أراضيهم والمحافظة على مصادر رزقهم من خلال تقديم الأنشطة والمشاريع الداعمة لهم.

#غزة #قطاع غزة #العمل الزراعي

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