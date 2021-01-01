بلدية خان يونس تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة

خانيونس / سما /

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة حفلًا تكريميًا للطلبة المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة من كافة الفروع وكذلك من أبناء موظفيها العاملين بالبلدية.

وشارك في الحفل الذي نظم في قاعة المركز الثقافي البلدي رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ونائبه د. مازن الشيخ، ومحافظ خان يونس د. أحمد الشيبي، ووزير العدل السابق أ. سليم السقا، ووزير المرأة السابق د. هيفاء الأغا، وأعضاء المجلس البلدي، ورؤساء بلديات المحافظة، ومدير التربية والتعليم بخان يونس أ. عبد الرحيم الفرا، وحشد واسع من المكرمين وذويهم.

واستهل الحفل بقراءة آيات من الذكر الحكيم ، تلاها السلام الوطني الفلسطيني.

وخلال الافتتاحية رحب عريف الحفل أ. عبد العزيز الأسطل بكافة الحضور في حفل التكريم الذي اعتبره وفاءً لأبناء وعائلات خان يونس ولموظفي البلدية على عطائهم اللامحدود ودعماً للطلبة الناجحين وجهودهم الذين أضاءوا الطريق بتميزهم ورسموا المجد بتفوقهم وكانوا مشاعل للحياة .

ومن ناحيته عبر د. البطة عن سعادته الغامرة لتكريم كوكبة متميزة من أبناء خان يونس ممن حصلوا على المراكز الأولى على مستوى المدينة، وتكريم الناجحين من أبناء العاملين في البلدية، مؤكداً أن هذا يوم الحصاد الذي نفتخر به جميعاً، مستعرضاً الأنشطة المشتركة التي نفذتها البلدية بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم بخان يونس وهدفت إلى خدمة العملية التعليمية، معبرًا عن فخره بتميز فرسان الإرادة وذوي الهمم من أبناء خان يونس.

وأكد د. البطة على أن بلدية خان يونس تحرص وبشكل كبير على رعاية وتبني كافة المناسبات المختلفة من منطلق مسئوليتها الإجتماعية وتقديراً لهؤلاء الطلبة الذين سهروا الليالي بالرغم من العدوان الاسرائيلي وأزمة جائحة كورونا، من أجل تحقيق التميز والإبداع في ميادين العلم، مشيداً بذوي الناجحين الذين وفروا كل سبل الراحة والأمان لأبنائهم للوصول للتميز بالرغم من الظروف الحالية الصعبة، مشيرًا إلى أن البلدية ستنظم مسابقة للشعراء خلال الفترة القادمة.

وبدوره هنأ أ. الفرا الطلبة المتفوقين وذويهم بهذا النجاح والمتميز، مثمنًا جهود بلدية خان يونس في خدمة المسيرة التعليمية ، شاكرًا كافة القائمين على هذا التكريم المهيب الهادف إلى تكريم أبناء خان يونس.

وفي كلمتها نيابة عن المكرمين شكرت الطالبة ليان مروان المصري كل من ساهم في إنجاح الحفل، وشكرت مديرية التربية والتعليم بخان يونس وبلدية خان يونس بكافة طواقهم العاملة، متمنيةً أن تحقق هذه النخبة من الطلبة الرفعة للوطن.

وفي كلمة ذوي الهمم شكر الطالب المتفوق محمـد العقاد جهود بلدية خان يونس المبذولة في خدمة الطلبة والمتفوقين والتي أدخلت البهجة السرور إلى الناجحين وذويهم، مبينًا أنهم سهروا وثابروا من أجل التميز والنجاح بالرغم من الظروف الراهنة وجائحة كورونا والعدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا.

وتخلل الحفل فقرات فنية من الفلكور الشعبي الفلسطيني واختتم بتكريم إدارة البلدية للطلبة وتكريم نائب رئيس البلدية السابق د. صلاح الدين أبو عبده لحصوله على درجة الدكتوراه، كما تم تكريم أ. محمـد حمدي الفرا لجهوده الكبيرة خلال مسيرته التعليمية.