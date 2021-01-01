بلا وفيات .. 152 إصابة بكورونا بغزة خلال 24 ساعة

غزة / سما /

​أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بلا وفيات، بعد إجراء 868 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي اليوم الأحد، بتعافي 103 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 118688 إصابة بينها 2277 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 115299 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1112.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 94 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 64.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 336300 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 116530 شخصًا.