  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

12 مؤسسة أميركية تطالب رئيسة الكونغرس بالتدخل لوقف هدم منازل حي سلوان

الأحد 15 أغسطس 2021 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
12 مؤسسة أميركية تطالب رئيسة الكونغرس بالتدخل لوقف هدم منازل حي سلوان



رام الله / سما /

طالبت 12 مؤسسة مؤيدة للحقوق الفلسطينية على الساحة الأميركية عبر حملة اتصالات موجهة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، ورئيس الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر، بالتدخل الفوري لوقف القرار الإسرائيلي بهدم 16 منزلا في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.


واعتبرت المؤسسات، في بيان، اليوم الأحد، ان بيلوسي وشومر لديهما القوة للضغط على اسرائيل لوقف عمليات الهدم، ووقف سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين.

وقال البيان، “منذ مايو 2021، واجهت مئات العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية ومنها 16 منزلا في حي البستان خطر الطرد التعسفي، مشيرا إلى أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وسياسة الصمت عن جرائمها بحق الفلسطينيين تشجعها على ارتكاب المزيد الممارسات التطهير العرقي.


ومن بين الجهات الراعية للحملة: منظمة “عدالة عدالة”، و”مسلمون أميركيون من أجل فلسطين”، و”المركز العربي للموارد والتنظيم”، و”مجموعة التضامن مع فلسطين”، و”شاهد عيان فلسطين”، و”أصوات يهودية من أجل التغيير”، و”الشبكة الفلسطينية الأميركية”، و”الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين”.

وتضمنت الحملة نصوصا مقترحة حال الاتصال مع بيلوسي وشومر تطالبهما بأن يضغطا على الحكومة الإسرائيلية فورا لوقف عمليات الطرد المقررة للعائلات الفلسطينية من منازلهم في سلوان بالقدس.

وأشار نص الاتصال المقترح الى ما يتعرض له الفلسطينيون من خطر فقدان منازلهم، وانه يجب التوقف عن دعم وتشجيع انتهاكات الحكومة الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

الأكثر قراءة اليوم

السيسي يكشف عن عامل قد يؤدي إلى تدمير مصر

مصادر: الوسطاء يبذلون جهودًا لمنع التصعيد بغزة والمقاومة اتخذت قرارات ستنفذ عند"ساعة الصفر"

خبير اقتصادي: السلطة الفلسطينية تُعثر دخول المنحة القطرية لهذا الهدف!

صحفي إسرائيلي: حماس تعمدت إطلاق الصواريخ ليلًا خلال الحرب الأخيرة لهذا السبب..

في ظل ارتفاع عدد الإصابات.. الصحة بغزة تكشف آخر تطورات الحالة الوبائية

إعلام إسرائيلي يكشف عن أهم وأخطر شخصيتين في الجيش الإيراني..!

اكرم عطا الله يكتب عن قصة المرأة ومنتجعات غزة ..

الأخبار الرئيسية

بلا وفيات .. 152 إصابة بكورونا بغزة خلال 24 ساعة

24_15_18_26_7_20175

الحكومة تجري تعديلا وزاريا نهاية الأسبوع .. و الكشف عن اسم وزير الداخلية

الجهاد الاسلامي تهدد اسرائيل: المقاومة تمتلك أوراق قوة وإمكانيات كبيرة.. حصار غزة لن يكون قدراً!

وجهت رسالة للاحتلال.. الجبهة الشعبية تقدم رؤية وطنية للخروج من المأزق السياسي

رسالة من إسرائيل إلى مجلس الأمن بخصوص تعامل لبنان مع حزب الله.. إليك تفاصيلها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية