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الصحة الفلسطينية: انتشار مجتمعي لطفرة دلتا وأكثر من 70% من المشخصة مصابة بها

الأحد 15 أغسطس 2021 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: انتشار مجتمعي لطفرة دلتا وأكثر من 70% من المشخصة مصابة بها



رام الله / سما /

أكد مسؤول ملف "كورونا" د. وسام صبيحات، أنّ هناك انتشار مجتمعي لطفرة دلتا ولدينا أكثر من 70% من الحالات المشخّصة مُصابة بهذه الطفرة

وقال صبيحات لـ"صوت فلسطين"، صباح يوم الأحد، إنّ "الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا قد تكون بدأت في كافة محافظات الوطن".

وأشار إلى أنّ "أرقام الإصابات لا تعكس الوضع الوبائي على حقيقته؛ بسبب عزوف بعض المواطنين عن إجراء الفحوصات".

ولفت إلى أنّ "يوم الاثنين سيكون أول أيّام العام الدراسي الجديد، والتوصيات هي التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائيّة لحماية الطلبة".

وشدد صبيحات على ضرورة أخذ اللقاح حتى نحد من انتشار الفيروس بكافة طفراته ولكسر سلسلة الانتشار، مُؤكدًا أنّه حتى اللحظة لا يوجد أي توصية بالإغلاق، ولكن هذا يعتمد على حالة الوضع الوبائي في المحافظات.

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